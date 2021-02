La actriz peruana Francisca Aronsson ha sorprendido a propios y extraños con algunas de las escenas que realizó en la serie de Amazon Prime “El internado: Las Cumbres”.

En su cuenta de Instagram, la adolescente ha recibido miles de comentarios felicitándola por su trabajo en la serie española que se estrenó esta semana en la plataforma de streaming.

Sin embargo, un usuario cuestionó las escenas que la actriz tuvo que realizar a sus cortos 14 años:

“Se te ve ridícula jugando a ser mujer fatal, cuando a leguas se ve que eres una niña”, señaló el usuario en una publicación de Francisca Aronsson.

Foto: captura Instagram

La joven actriz no se quedó callada y aunque dijo respetar la opinión de sus detractores, afirmó que no le importaba la opinión de un usuario que no daba la cara.

“Tienes libertad de dar tu opinión de forma honesta y no crear una cuenta falsa para esconderte y decir las cosas, así no vale tu opinión”, sentenció Francisca Aronsson.

Foto: captura Instagram

