La actriz peruana, Francisca Aronsson se mostró indignada con los artistas que no usan su poder de convocatoria para educar a las personas sobre las diferentes medidas de protección que se debe seguir para luchar contra el temido COVID-19 que se ha llevado miles de vidas alrededor del mundo.

Aronsson grabó un video, que publicó en sus historias de Instagram, donde enseña la forma correcta de usar la mascarilla y donde se queja de la falta de interés de los artistas de ser un vehículo de información sobre este importante tema.

“Quería comentarles de un tema que me molesta muchísimo, me pone muy triste y me enfada mucho. Y es que hay tanta gente muriéndose afuera, tanta gente que se está contagiando del virus y hay personas tan tontas que tiene la oportunidad de poder estar en televisión, que son personas conocidas y que desaprovechan la oportunidad de informar del correcto uso de la mascarilla” señaló Francisca Aronsson en su red social.

ZONA POPULAR | Francisca Aronsson molesta con artistas que no educan contra el COVID-19

En el video, Francisca se animó a enseñar cuál es la forma correcta de usar la mascarilla y advirtió no colocarse la mascarilla en la quijada ni colgada en la oreja o sin tapar la nariz.

“Todos podemos contribuir a que esto pare, las series, las películas, el medio artístico donde los actores tienen tanta exposición al público pueden por los menos dar el ejemplo para que por lo menos la gente use correctamente la mascarilla. Hay que aprovechar esa oportunidad, por favor cambiemos”, señaló muy seria la joven actriz.

Francisca Aronsson en la serie ‘El Internado: Las cumbres’

La actriz peruana Francisca Aronsson es parte de la producción ‘El Internado: Las Cumbres’, serie española protagonizada por Asia Ortega, Albert Salazar, Daniel Arias, Daniela Rubio. Las grabaciones se realizaron el año pasado y ya está en la plataforma.

El trama de la serie española, de ocho capítulos, gira en torno a una escuela que está ubicada junto a un antiguo monasterio, el cual situado a un lugar inaccesible entre las montañas. Los curiosos alumnos intentarán averiguar qué de cierto hay en las antiguas leyendas que, al parecer, siguen vigentes en el lugar.

El reparto también incluye a Claudia Riera, Paula del Río, Gonzalo Díez, Carlos Alcaide, Sara Balerdi, Natalia Dicenta, Ramiro Blas, Alberto Amarilla, Mina El Hammani, Joel Bosqued, Patxi Santamaría, Lucas Velasco, Joseba Usabiaga, Amaia Lizarralde, Iñake Irastorza, Aitor Beltrán y Kándido Uranga.

Por otro lado, la actriz también usó su cuenta de Instagram para mostrar su felicidad por las diversas ficciones de televisión que el Perú está produciendo pese a la pandemia del nuevo coronavirus.

TE PUEDE INTERESAR