Tras la denuncia por acoso contra el director de varias obras de teatro y películas de cine, Frank Pérez Garland, por parte de sus alumnas y compañeras de trabajo, la actriz Mayra Couto se pronuncia.

Vía Twitter, Mayra Couto mostró su apoyo contra las víctimas de Frank Pérez Garland, esposo de la actriz Vanessa Saba.

“Mi abrazo sororo a todas las víctimas que están saliendo a denunciar a @frankperezgarla y demás cineastas. Además, lamento mucho que esto pueda afectar o esté afectando a las mujeres a su alrededor”, escribió Mayra Couto en su red social.

Cabe indicar que tras la denuncia de acoso, Frank Pérez Garland la aceptó.

“Mi nombre es Frank Pérez Garland, soy director de cine y profesor desde hace casi 20 años. Escribo esto porque tengo que pedir perdón. El día de hoy han aparecido muchas denuncias contra mí y debo confesar que la mayoría son ciertas”, señala al inicio de su comunicado.

Sin embargo, se justificó diciendo: “Por mucho tiempo he seducido de manera intensa, y en algunos casos invasiva, a compañeras de trabajo y alumnas. Cuando lo hacía no era consciente del daño que causaba, así como tampoco del lugar que ocupaba, es decir, de mi situación de poder”, sostuvo no sin antes agregar: “Soy un profesional de 45 años y he debido saberlo. No hay ninguna excusa para mi comportamiento y sé que muchas personas que me aprecian ahora deben estar decepcionadas de mí”.

