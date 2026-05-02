Este sábado 16 de mayo, el emblemático espacio cultural La Noche de Barranco será escenario de “Funky Kingston”, una propuesta musical que reúne a dos referentes de la música afrocontemporánea en el Perú: el funk y el reggae en un mismo escenario.

Encabezando la jornada, Black Sugar, agrupación pionera del latin funk en América Latina, representa una de las etapas más influyentes y sofisticadas de la música peruana. Desde la década de 1970, su propuesta ha fusionado funk, jazz y ritmos afrocaribeños con una identidad propia, consolidándose como un referente tanto a nivel nacional como internacional. Su sonido, elegante y profundamente bailable, se mantiene vigente y continúa conectando con nuevas generaciones.

Por su parte, Anen Reggae se posiciona como uno de los pilares del reggae peruano, con una trayectoria sólida que lo reconoce como pionero del género en el país. Su propuesta destaca por su autenticidad, su mensaje consciente y un profundo respeto por las raíces del reggae.

A lo largo de su carrera, Anen Reggae ha desarrollado una importante proyección internacional, estableciendo vínculos artísticos en Jamaica —cuna del reggae— y en Brasil, donde ha fortalecido su propuesta sonora y consolidado su identidad dentro de la escena latinoamericana.

Dos trayectorias, una misma raíz

“Funky Kingston” es más que un concierto: es un encuentro entre dos caminos musicales que convergen en una misma esencia —la música afro como raíz, identidad y evolución.

Black Sugar representa el legado y la sofisticación del funk en el Perú, mientras que Anen Reggae encarna la expansión y la conexión global del reggae hecho en el país. Ambas propuestas dialogan desde la experiencia, la calidad musical y el compromiso con sus géneros.

La noche contará además con la participación de DJ Make It Funky, quien aportará una curaduría sonora que integrará ambos universos, generando una experiencia continua de ritmo, groove y energía.