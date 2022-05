¡Fuerte y claro! Gabriela Herrera no se calló nada y arremetió contra Paula Manzanal, quien menciono que ella no era “la indicada” para su expareja y ahora amigo, Fabio Agostini.

Y es que la integrante de “Esto es Guerra” se mostró bastante incómoda con este comentario y le pidió a la modelo que se meta en sus asuntos, ya que su relación con el ‘Galáctico’ es de amistad por ahora.

“Yo siento ahí que alguien quiere marcar su lugar, porque yo estoy aquí tranquila. Nadie a dicho que tiene una relación con nadie. Yo he dicho bien claro que somos amigos. Fabio se lleva bien súper bien con Jossmery, conmigo, con todas las chicas en realidad. Aquí nos divertimos un montón, pero la que se está colgando un poquito estando allá es ella”, comenzó diciendo la joven tiktoker.

Por otra parte, la joven influencer no dudó en mandarle una fuerte advertencia a Manzanal, y que si sigue metiéndose con ella, no dudará en pronunciarse de la manera que sea.

“A la señora yo no tengo nada que decirle más que se dedique a su hijo y que se deje de meter conmigo. Que no hable de mi, que yo no la conozco y tampoco me importa conocerla. Yo puedo conocer a quien yo quiera, y en realidad siento que los terceros como ella, que no están presentes, salen y sobran... Sus trastornos que tenga ella, es otra cosa... Que no se meta conmigo, que tengo muchas cosas por contar”, finalizó diciendo la integrante de los Guerreros.

Gabriela Herrera le responde a Paula Manzanal en América Espectáculos

