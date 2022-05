Gabriela Herrera reveló que se divierte mucho con Fabio Agostini, choteando definitivamente a Gino Pesaressi por “lento”. Sin embargo, el doctor Tomás Angulo le hizo una advertencia sobre el español: “A veces los lentejas tienen más proyección en el amor, porque esos rapiditos, esos facilitos, esos que son impresionantes te pueden romper el corazón”. Pero Gabriela Herrera aprovechó para aclarar que no tiene un romance con el popular ‘Galáctico’: “Yo no estoy saliendo con nadie, yo estoy soltera. He dicho nada más que hace tiempo está, pero es un poco lento. Yo me llevo súper bien con Fabio”. “No he empezado nada”, aseguró la bailarina. Fuente: América Televisión