La bailarina Gabriela Herrera abrió la sexta gala de “Reinas del Show”. En la noche de vedettes, deslumbró al ritmo de Margarita y se llevó los tres primeros onces de la noche.

Sin embargo, la joven no logró convencer a la jurado invitado Belén Estevez. “Lo ha hecho bien en general, pero no me ha erizado la piel, pero lo ha hecho bien, algo faltó”, comentó la argentina.

