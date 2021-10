¡Se encienden las alarmas! Gabriela Herrera no se quedó callada y le respondió con todo a Diana Sánchez, quien la criticó duramente por haber tenido un presunto mal comportamiento con su bailarín, Jorge Valcárcel.

“Con respecto a lo que dijo Diana que tuve un comportamiento incorrecto con mi compañero... Yo a Jorgito lo adoro, es mi complemento en esta pista de baile, no lo cambio por nadie, y él lo sabe perfectamente. Si yo he brillado, ha sido por él, como por lo que he me esforzado yo, aquí somos una pareja. Tú no sabes cómo conversamos él y yo”, comenzó diciendo la joven bailarina.

“Gabita, hay que ser igual en la pantalla, como atrás. Eso se llama tener sentido del humor”, respondió rápidamente la exchica reality.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que Gabriela le recordó a Diana los años que lleva en la pantalla chica. “Eso te lo digo a ti, porque una cosa es como empezaste acá diciendo lo de las extensiones y afuera de, eres una persona distinta. Lo que pasa es que tú sabes fingir muy bien por los años que tienes en televisión”, expresó bastante molesta.

“Y tú tienes 20 y mira cómo estamos, manejas muy bien la tele. No es por eso, no hay que llevarlo por el lado personal. Tranquila, esto es una competencia”, quiso calmar las aguas Diana Sánchez.

