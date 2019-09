La semana pasada estrenó la nueva versión de “La Usurpadora”, telenovela producida por Carmen Armendáriz y protagonizada por Sandra Echeverría, por lo que la actriz venezolana Gaby Spanic no dudó en opinar sobre esta producción.

Y es que esta nueva producción, adaptada a la actualidad, tuvo un gran recibimiento de parte del público y hasta marcó un nuevo récord de audiencia.

En una reciente visita de Spanic a Televisa, la actriz rompió su silencio y se pronunció al respecto de esta nueva entrega. Además, elogió la interpretación de Sandra Echevarría.

“Me encanta es una excelente actriz de la nueva generación, me gusta muchísimo su trabajo. Me encanta el éxito que está teniendo, qué te puedo decir”, dijo Spanic sobre Sandra Echeverría.

“Carmen (productora) me invitó a hacer una participación pero no se compaginaron las fechas de grabación. Pero bueno, le está yendo de maravilla, me alegra muchísimo”, añadió.

Cabe señalar que antes del estreno de la nueva versión de “La Usurpadora”, Spanic dijo que actualmente existe mucha oferta de contenido, y es más difícil competir hoy en día.

“Está mucho más difícil competir hoy en día para tener un rating de una magnitud como lo tuvo 'La usurpadora', que cerró con 50 puntos de rating. Entonces es un antes y un después”, dijo.

Sin embargo, el estreno de la nueva "Usurpadora" rompió récords de audiencia, pues superó en 149.42% a la competencia.

Por otro lado, entre febrero y julio de 1998, “La Usurpadora” alcanzó más de 30 puntos de rating en México y aunque han pasado más de dos décadas, a Gaby Spanic se le sigue recordando por ese trabajo, en el que compartió créditos con Fernando Colunga.