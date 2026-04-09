El reconocido músico cubano y ganador del Latin Grammy, Alain Pérez, se presentará en el Centro de Convenciones Maracaná de Jesús María, el próximo sábado 30 de mayo, en una noche única que reunirá lo mejor de su repertorio en un formato cercano y cuidadosamente diseñado para el público peruano.

El espectáculo denominado “Alain Pérez y La Orquesta por primera vez en Lima con la Fiesta Tour” será una velada selecta en la que cada detalle: sonido, experiencia, espacio habla del más alto nivel artístico gracias a la gran calidad de músicos cubanos que lo acompañan.

Cabe resaltar que, con una sólida trayectoria de más de 30 años en la música, Alain ha tenido colaboraciones musicales con Celia Cruz, Paco de Lucía, Gilberto Santa Rosa, Tito Nieves, Luis Enrique, Issac Delgado, Enrique Morente y Diego “El Cigala”.

Precisamente el aclamado músico, compositor y productor escogió, en el año 2022, a una importante artista peruana para producir su álbum y hacer una colaboración musical. Se trató de la reconocida salsera Daniela Darcourt, con quien hizo un feat del tema “Cuando el amor se acaba”.

Reconocido internacionalmente por su voz, además de ser un multi instrumentista, compositor, productor musical y director de orquesta, Alain Pérez trae a Lima un concierto único con clásicos de su repertorio y temas cubanos tradicionales por lo que promete ofrecer al público la oportunidad de escuchar canciones entrañables.

La llegada a Lima de Alain Pérez es gracias a “Inquieta Cultural” y la producción está a cargo de “Womands Production” y se dará en el marco de la gira que primero incluirá Europa; Perú es uno de los pocos países en Latinoamérica dentro de esta gira, luego regresará al viejo continente y de ahí partirá hacia Japón.

Será la oportunidad también para que el artista cubano pueda compartir con su público peruano los sonidos, las historias y los ritmos de La Habana. Es, de hecho, un espectáculo íntimo, poderoso e inolvidable.

“Alain Pérez y La Orquesta por primera vez en Lima con la Fiesta Tour”, es un espectáculo imperdible y único que los amantes de la música cubana no se pueden perder. La preventa para fans inició el miércoles 8 y culmina el viernes 10 de abril; y la venta general se iniciará el sábado 11 a través de Ticketmaster.