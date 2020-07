La actriz Melissa Paredes sufrió un cargamontón en redes sociales luego de que exhibiera los supuestos chupetones que le habrían dejado en el cuello. Como se sabe, su esposo Rodrigo “El Gato” Cuba regresó de México hace unos días para reencontrarse con su familia.

Ante los comentarios que surgieron en su cuenta de Instagram, la actriz salió al frente para explicar el motivo de las manchitas que tiene en el cuerpo.

“Para las chicas que me preguntan, sí, sigue mi alergia, a veces se pone hasta abajo, en mi espalda tengo un montón, pensé que era producto del estrés porque mi esposo no estaba, pero parece que no, no sé si soy alérgica a algo”, dice Melissa Paredes.

Sin embargo, el futbolista no pudo contenerse y decidió intervenir en el video para expresar toda su furia: “qué chupetón va a ser, tonterías inventan”.

Melissa Paredes quedó un poco sorprendida por la actitud de su esposo y dijo que iba a consultar con un dermatólogo.

“Mi esposo cómo verán también tiene su carácter, consultaré con el dermatólogo porque se ve fatal y además, me pica horrible”, precisó en un video historia.

Melissa Paredes responde por los chupetones en su cuerpo - OJO

