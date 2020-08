Génesis Rodríguez en una actriz estadounidense conocida por sus papeles en telenovelas de Telemundo como “Prisionera”, “Dame chocolate” y “Doña Bárbara”. Si bien, se inició en el mundo de los melodramas cuando era una adolescente, pues tenía 17 años, ella decidió alejarse de este tipo de producciones para tomar otros rumbos.

Es así que tras su participación en la novela colombo-estadounidense “Doña Bárbara”, donde compartió roles protagónicos con Edith González y Christian Meier, la joven actriz que en ese entonces tenía 23 años, se apartó de las telenovelas para emprender nuevos proyectos en Hollywood.

La también hija del cantante venezolano José Luis Rodríguez ‘El Puma’ contó en un reciente live de Instagram que llevó a cabo en compañía de su padre, la razón por la que se alejó de los melodramas.

Génesis Rodríguez es hija del famosos cantante José Luis Rodríguez 'El Puma' (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

¿POR QUÉ DEJÓ LOS MELODRAMAS?

Génesis señaló que el principal motivo de su alejamiento de las telenovelas es que en aquella época los actores no estaban organizados y se sentía desprotegida, pues nadie hacía respetar sus derechos.

“Gracias a Dios, los actores de Telemundo, bueno no solamente de Telemundo, de telenovelas, ahora tienen unión, ahora tienen SAG (Sindicato de Actores). Pero esa fue una de las razones por las que yo me quería ir de las telenovelas porque no teníamos unión, no teníamos protección de actor”, manifestó.

Debido a que con el paso del tiempo, los histriones pudieron conformar una asociación, ahora se alegra porque tendrán mayor bienestar. “Gracias a Dios, ya tienen la representación de SAG y tienen el seguro que es muy importante también”.

Génesis Rodríguez compartió roles con Edith González y Christian Meier (Foto: Telemundo)

SU CARRERA EN ASCENSO

Después de renunciar a las telenovelas integró la serie de televisión estadounidense “Entourage” (2010-2011), al año siguiente formó parte de la película “Al borde del abismo”, mientras que en 2012 participó en los filmes “Casa de mi padre” y “Qué esperar cuando estás esperando”.

El año 2013 estuvo lleno de proyectos para Rodríguez pues trabajó en la película de acción “El último desafío”, así como en el filme de comedia “Identity Thief” y “Hours”.

Posteriormente, vino “Tusk” (2014), una película de humor negro; “Grandes héroes” (2014), donde dio vida al personaje animado Honey Lemon, tanto en la versión en inglés como español. En 2015, estuvo en la película de acción “Run all night”, en 2017 en el power ballad “Time after time” (2017) y en 2018 “Law & Order: Special Victims Unit”.

La actriz Genesis Rodríguez llega a la 2= edición de los Critics Choice Awards, el 15 de enero de 2015, en el Palladium de Hollywood, California (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

LA PESADILLA QUE VIVIÓ GÉNESIS RODRÍGUEZ EN “DOÑA BÁRBARA”

En la misma transmisión en vivo, Rodríguez narró los duros momentos que vivió cuando grabó al lado de Edith Gonzáles y Christian Meier.

“Horrible. Teníamos que manejar por una montaña super peligrosa. Uno de los muchachos se accidentó bien feo, yo creo que se mató en la carretera. Él trabajó en la novela. Estaba moviendo las cosas de Honda a Bogotá (Colombia) en medio de la noche después de todo un día de trabajar muy peligroso”, contó.

Aunque dio a conocer que hubo otros incidentes. “Yo me acuerdo que se había tumbado un camión supergrande y yo tenía que llegar al set porque estábamos a dos días del aire, o sea que todo lo que yo grababa hoy salía mañana y se nos iba la luz, entonces no podíamos cruzar el camión que estaba tapando todo el camino así que me recogieron por motocicleta y yo, que le tengo pavor a las motocicletas, me agarré del tipo pero me agarré de la motocicleta y me dio una quemadura en la pierna y llegué toda desconchinflada al set. Horrible. Me pasó de todo en Doña Bárbara, era una telenovela dentro de una telenovela”, contó la actriz de 33 años.