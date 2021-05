Tras anunciar que votará por la candidata Keiko Fujimori en la segunda vuelta pese a la antipatía que siente por ella, la modelo Génesis Tapia arremetió contra Vladimir Cerrón por unos mensajes publicados en el pasado en Twitter.

“¡Qué comentarios tan lamentables que ha tenido Vladimir Cerrón hacia nosotras, las mujeres! ¡Esos comentarios peyorativos nosotras no nos lo merecemos!”, expresó Génesis Tapia en su cuenta de Instagram.

La estudiante de Derecho afirmó que Vladimir Cerrón tendrá que “tragarse” sus palabras sobre las mujeres en caso gane Keiko Fujimori.

“Creo que él no sabe que a muchas mujeres nos ha tocado tener millones de veces más h... que los hombres para sacar a nuestros hijos adelante. Esa aversión suya se la va a tener que tragar porque una mujer lo va a gobernar, así que titiritero de Pedro Castillo, porque al final eres tú quien va a gobernar ¿no? Si es que salga Perú Libre o Pedro Castillo, que es la imagen nada más, electo”, expresó Génesis Tapia.

Asimismo, Génesis Tapia dijo creer que de ganar Pedro Castillo, el verdadero gobernante sería Cerrón.

“Pero eso no va a suceder, nosotras las mujeres, así como sacamos adelante a nuestros hijos, podemos sacar un país adelante, qué lastima que muchas no crean lo fuerte que somos nosotras porque solamente por estupidez un Vladimir Cerrón podría salir a la presidencia, porque es él quien va a gobernar Perú Libre, no Pedro Castillo”, sentenció.

Fotos y video: Instagram Génesis Tapia | GEC

TE PUEDE INTERESAR