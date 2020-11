Yahaira Plasencia sorprendió a propios y extraños al grabarse llorando luego de la renuncia de Manuel Merino a la presidencia por las marchas que se realizaron en su contra. Sin embargo, Génesis Tapia no se quedó callada y lanzó varios dardos contra la salsera.

De acuerdo al portal Instarándula, el video de Génesis Tapia fue publicado poco después de las historias de Yahaira Plasencia.

“La voz del pueblo es la voz del pueblo. Vamos Perú, c**. “Lo logramos, Perú”, dijo la “reina del totó” en este mientras derramaba lágrimas.

En su cuenta de Instagram, Génesis Tapia arremetió contra la salsera por emocionarse porque no solo no salió a marchar sino que continuaba con sus bailes: “Invito a mis excolegas a no hacer un teatro de esto ni unas lágrimas que en realidad no significan absolutamente nada, que mientras nosotros estábamos marchando el viernes, exponiéndonos a todos, dejando a nuestros hijos, seguían moviéndose, bailando como si no pasara nada o seguían publicando”.

“¿Ahora que hay derramamiento de sangre recién reaccionan? ¡No sean hipócritas! Déjense de coju*****”, sentenció.

Génesis Tapia sobre Yahaira Plasencia - diario ojo

