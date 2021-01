La exchica reality, Génesis Tapia, compartió en su cuenta de Instagram unas fotos en las que se dejó ver con su cabello natural.

La propia Génesis Tapia, quien asegura que aprendió a sentirse hermosa, compartió las instantáneas con la siguiente descripción:

“Por muchos años no me atrevía a lucir con mi cabello natural, hoy aprendí a sentirme hermosa desde el interior para proyectarlo al exterior en todos los aspectos. No voy a negar que busco constantemente mi mejor versión tanto en lo físico como en lo intelectual, la diferencia es que ahora disfruto mis procesos , me amo y me animo a vencer mis miedos y seguir descubriendo todas mis fortalezas”, escribió Génesis Tapia.

Además, Génesis Tapia recomendó jamás olvidar de qué estás hecha y “que las personitas a quienes le diste vida, te observan las 24 horas para aprender de ti”.

Por otro lado, la exbailarina Génesis Tapia se mostró feliz por dar un importante paso en su carrera como abogada. Y es que participará en su primera audiencia como procuradora oficiosa.

VIDEOS RECOMENDADOS

Los mejores huariques de Los Olivos

Los mejores huariques de Los Olivos

TE PUEDE INTERESAR