La exchica reality, Génesis Tapia, se mostró muy feliz luego de que su papá, lograra vacunarse contra el coronavirus o COVID-19.

A través de su cuenta de Instagram, Génesis Tapia contó que lograron ponerle la segunda dosis a su padre, lo que le emocionó mucho.

“Lo logramos! Hoy como siempre, te agarré fuerte de las manos como cuando tú me agarrabas de niña y con mucha emoción y agradecimiento a Dios, te lleve a recibir tu segunda y última dosis de vacuna contra el COVID - 19. Quien ha pasado por esta dolorosa enfermedad, sabe el infierno que se vive y de sólo pensar que tú podías sentir eso, se me partía el alma, siempre he pensado que Dios jamás te manda lo que no puedes soportar y él sabe que no sé vivir sin ustedes”, escribió Génesis Tapia.

Asimismo, recomendó a sus seguidores a cuidar a sus padres. “Jamás abandones a tus padres , ámalos y dales todo lo que puedas en vida por que llorar su partida jamás podrá igualar al sentimiento de satisfacción que sientes cuando sabes que mientras estaban a tu lado les diste todo lo que pudiste dar #dadlove #family #photography”.

VIDEOS RECOMENDADOS

Huánuco: Joven madre da a luz en la vía pública con ayuda de sus vecinas, quienes denunciaron demora en la llegada del personal médico del centro de salud Perú - Corea.

Huánuco: Joven madre da a luz en la vía pública con ayuda de sus vecinas, quienes denunciaron demora en la llegada del personal médico del centro de salud Perú - Corea.

TE PUEDE INTERESAR