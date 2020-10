Geni Alves no se arrepiente de haber ayudado a Angie Jibaja con el pago de la deuda de 35 mil dólares en la clínica para poder ser dada de alta. Y es que la garota habría realizado este generoso acto sin esperar nada a cambio y teniendo en cuenta que la modelo y ella no son amigas.

En la última edición del programa de Magaly Medina, la modelo y Alves fueron captadas juntas. “Se quedó misia por mi culpa. ¿Ustedes no saben que Geni ha tenido negocios, que ha sido empresaria?”, dijo Angie.

Por su parte, Geni Alves explicó que el motivo por el que ayudo a Jibaja fue porque vio en la televisión que fue víctima de un intento de feminicidio. “Tenía el deseo de hacerlo y me siento feliz. Cuando pasó eso, cuando vi que le habían disparado, y que en las redes estaba pidiendo ayuda para poder pagar la clínica, y yo sé que ahí te cobran un montón, entonces yo no me hago problema con mi dinero”, reveló.

“Ella es una persona muy linda, cariñosa, bondadosa. Los lentes de contacto me los regaló ella. También tenemos un proyecto que vamos a hacer juntas, que es la casa de la moda de Angie”, agregó.

¿De donde tiene dinero Geni Alves?

Al ser cuestionada sobre cómo tiene esta gran cantidad de dinero, la brasilera explicó que recibe una alta suma de dinero como parte de una herencia por parte del padre de su hijo, quien falleció hace algunos años.

“Tengo de ingreso mensual 6 mil o 7 mil dólares. (…) La herencia es muy buena, será cerca de un millón. Mi dinero es recontra limpio”, expresó.

