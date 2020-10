George Forsyth brindó una entrevista al programa “Magaly TV La firme” y se refirió a la denuncia que Vanessa Terkes realizó en su contra.

El alcalde de La Victoria insistió en que nunca hablará mal de Vanessa Terkes: “Jamás podría salir a hablar. Yo salir a defenderme, en este caso, hubiese tenido que decir cosas que no venían al caso y hablar mal de una persona. Voy a seguir por esa misma línea”.

“Que quede claro que nos casamos muy enamorados, yo no me casé con bienes separados, yo me casé en la Iglesia”, agregó.

De otro lado, George Forsyth confirmó que ya pasaron dos años del matrimonio civil y ahora sí se pueden divorciar.

