El candidato presidencial de Restauración Nacional, George Forsyth, se pronunció de una manera muy peculiar sobre las señoritas que se abalanzaron sobre él cuando lo vieron en un mercado.

Como se recuerda, ayer se hizo viral el preciso instante en que dos jovencitas no controlan sus impulsos y lo llenan de apasionados abrazos. En el video se aprecia que el exesposo de Vanessa Terkes no tuvo más alternativa que cargarlas con ambos brazos

Horas después de difundirse este video, el cual vulnera el distanciamiento social, Forsyth decidió compartirlo en su cuenta de Tik Tok. Pero llama la atención que ahora tiene como música de fondo la canción «I can be your hero, baby» (puedo ser tu héroe, bebé) del grupo musical CNCO, cover de la popular canción de Enrique Iglesias.

“Si pudiera ser tu heroe. Si pudiera ser tu dios. Que salvarte a ti mil veces. Puede ser mi salvación”, es parte de la letra en español.

