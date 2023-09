Cuando era niño quiso ser ginecólogo, en el colegio le gustaba el fútbol y destacó en atletismo, a los 16 años representó al Perú en el Mundial de Hungría en 100 metros planos. El diseño gráfico también estuvo en su mente, pero fue la cocina lo que a los 17 años cautivó a Giacomo Bocchio. El cocinero y jurado de “El gran chef famosos” conversó ampliamente con OJO sobre sus inicios en la gastronomía, sus tatuajes, sus proyectos y sus ganas de compartir su experiencia profesional con los jóvenes que anhelan iniciar una carrera en el mundo de la gastronomía.

El chef Giacomo Bocchio comparte sus conocimientos culinarios a través de su canal de Youtube, donde tiene 471 mil suscriptores. FOTOS: BRITANIE ARROYO DUEÑAZ.

Giacomo reconoce que fue un chico “palomilla” e hiperactivo, pero fue el deporte lo que le dio la disciplina y la madurez para elegir lo que hoy es su profesión y pasión: la cocina, pese a la negativa de sus padres. “Desde chico soy una persona de tener convicciones muy claras, de saber hacia dónde voy, y tenía claro que quería ser cocinero; pero no fue sencillo porque mis papás no querían que sea cocinero, tenían sus dudas. Siempre he sido palomilla, inquieto, rebeldón, y pensaban que tal vez estaba haciéndolo porque era una carrera más fácil en la cabeza de mis padres en ese momento”.

VOCACIÓN TATUADA

Para demostrarle a sus padres que la cocina era lo suyo, al salir del colegio, a los 17 años, Giacomo empezó a trabajar. “Practiqué un año en la Rosa Náutica y a la par estudiaba administración de restaurantes y hoteles, donde llevabas un cursito de cocina. Justamente después de ese curso, a los 18 años, tomé la decisión categórica de decirle a mis papás que quiero ser cocinero, que quiero vivir de ser cocinero”.

Su compromiso con su oficio fue tal que a los 25 años decidió tatuarse un cuchillo en el brazo izquierdo. “Me lo hice porque estaba en un momento de mi vida, ad portas de abrir Manifiesto y era un compromiso conmigo mismo con mi oficio. Uno es joven y quiere estar en fiestas y estás pensando en otras cosas, y yo necesitaba un compromiso categórico con mi oficio”. A los 26 años abrió Manifiesto, su primer restaurante, y con él llegaron más tatuajes. La M que era el logo que él diseño para su negocio, un pulpo en honor al primero que cazó siendo niño, la palabra omnívoro y una libre.

Los tatuajes que lleva Giacomo Bocchio guardan relación con su profesión. En el brazo izquierdo lleva un cuchillo, que le hace recordar el compromiso con su trabajo; en el brazo derecho se tatuó el logo de su primer restaurante, Manifiesto, que él mismo diseñó. FOTOS: BRITANIE ARROYO DUEÑAZ.

El jurado de “El gran chef famosos” considera que la cocina, como su paso por el atletismo, le aportaron disciplina y madurez. Para él cocinar es lo más importante, al punto que prefirió dejar su pasión por el fútbol para no afectar su trabajo como cocinero. “La decisión más dura que he tomado a mis 23 años, que me hizo madurar de alguna manera, fue dejar de jugar fútbol. Tengo tres cirugías a la rodilla derecha. Si juego fútbol, tengo posibilidades de ya no poder moverme bien en una cocina, porque estoy fregado, pero todavía estoy bien, no tengo problemas con la rodilla, pero si juego fútbol probablemente los tenga, por eso fue una decisión de mucha madurez”.

“Esa fue una de las grandes decisiones que me hizo esta personalidad que sí sé que tengo. Yo siempre he sido intenso, desde niño, pero es la cocina, la vida y luego el cristianismo que me han sabido guiar, contener. Mi familia me ha sabido contener con amor y con disciplina”.

PROYECTOS

Toda esa pasión y sus 21 años de experiencia como cocinero, Giacomo quiere compartirla a través de una conferencia que dictará este sábado 09 de septiembre denominada “La cocina y la familia”. “Es una conferencia que está enfocada para todos los amantes de la gastronomía. Pero me voy a tomar el tiempo para hablarle al joven que quiere ser cocinero y a su familia. Voy a hablar desde mi experiencia, cómo la familia puede ayudar a ese joven a ser una mejor versión de sí como cocinero, desde cuánto tiempo estudiar, dónde estudiar, cuánto gastar, en qué invertir, en qué no invertir. Los cocineros, como todos, necesitamos referentes y referencias. Eso es lo que quiero hacer, que mis 21 años de ser cocinero estén al servicio de la población”.

La conferencia será este sábado 09 de septiembre a las 12 m. en el Teatro Nos. Las entradas están a la venta en ticketmaster.pe

ALGO MÁS

Uno de los sueños de Giacomo es “tener la mejor escuela de cocina del Perú”, y ya trabaja en ello. Pronto nos dará novedades.

Giacomo Bocchio es chef instructor certificado por la Academia Culinaria de Francia. No descarta volver a abrir un restaurante.

GIACOMO EN CIFRAS

9 MESES. Es el tiempo necesario para preparar a un buen chef, opina Giacomo Bocchio.

11 SEGUNDOS y 3 décimas es la marca de Giacomo en 100 metros, por eso lo apodaron “La liebre Bocchio”.

471 MIL. Suscriptores tiene el canal de YouTube de Giacomo Bocchio donde te enseña a “elevar tu juego culinario”.