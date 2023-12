Giacomo Bocchio hace de su oficio de cocinero un apostolado. En su afán por la enseñanza, pues lleva la docencia en la sangre, además cuenta con el título de profesor de cocina y chef instructor, certificado por la Academia Culinaria de Francia, abrió su canal de YouTube para impartir clases de cocina. Hoy todos esos conocimientos que comparte en su plataforma digital, que tiene más de 600 mil suscriptores, los vuelca en su primer recetario “Eleva tu juego culinario”, publicado por editorial Planeta.

“Lo considero un recetario como tal, no lo llamo libro. (Donde) quiero dar conceptos culinarios sólidos para que los cocineros amateurs, o profesionales, que no han tenido las mismas oportunidades que yo, puedan aprender un poquito, cerrar algunos conceptos importantes que les permitirán cocinar de manera intuitiva”, explica Giacomo.

El jurado de “El gran chef famosos” cuenta que la elaboración del recetario le demandó un mes y medio de arduo trabajo de la mano con su equipo culinario, donde está Brenda, de quien dice no solo es su novia, sino que también “es mi productora y mi mano derecha y todo, es parte importantísima de mi vida”.

Para Giacomo, trabajar con quien será su futura esposa no es un problema. ¿El secreto? “Brenda y yo somos amigos y hay mucha admiración de por medio, de mí hacia ella y de ella hacia mí. Nos admiramos mucho, nos respetamos. Además, hemos aprendido con los años, porque primero trabajamos juntos, hasta que llegamos a ser pareja”.

SABORES DE CASA. Bocchio reconoce que lo más complicado del proceso de elaboración de lo que llama su primer recetario fue hacer las fotos.

“Fue una semana dura, hay que hacer las compras, hay que organizarse, hay que producir, hay que tomar fotos que estén a la altura de lo que uno está buscando y lo que uno quiere. Y sí, gracias a Dios estamos contentos con el resultado final”, dice.

¿Y la selección de las recetas? “En el canal de YouTube tengo capacidad suficiente para sacar cuatro de estos libros con la cantidad de recetas que tengo. Lo que quisimos hacer fue que el primer libro tenga bases suficientemente sólidas para que los siguientes libros que vendrán del mismo canal ya no tengan que mostrar esas primeras bases. Entonces había que hacer las recetas que lleven a la mayor cantidad de bases o madres que luego puedan utilizarlas para otras preparaciones… Y el picante a la tacneña no podía faltar”, explica emocionado.

Y sí, conversar con Giacomo Bocchio sobre cocina y gastronomía es percibir en sus palabras y gestos la pasión que siente por su oficio. “Sin pasión, nada crece”, nos dice el chef que está cargado de proyectos y que, si Dios quiere, volveremos a ver en la televisión el próximo año.

“A mí me gusta mi trabajo, me gusta que, en medio de ese espacio de diversión, de risas, de vacilón, haya un espacio pequeño, pero real, para poder enseñar, y eso me parece muy lindo. Me encanta poder enseñar a cocinar, me encanta poder transmitir lo que a mí me hace feliz, lo que a mí me enorgullece”, afirma.

En los planes de Giacomo Bocchio está sacar más recetarios, cuatro o diez más, todos de las recetas que comparte en su canal de YouTube donde, como lo ha dicho antes, comparte conceptos culinarios. Además, otro de sus proyectos es fundar su escuela de gastronomía, algo que ya viene preparando a fuego lento y de lo que de seguro pronto tendremos novedades.

“En mi objetivo de vida está hacer un libro solamente de la gastronomía tacneña. Voy a mostrar esa cocina tan poco conocida”, revela Giacomo Bocchio.

S/ 69.90 es el precio de venta del recetario de Giacomo Bocchio “Eleva tu juego culinario”.