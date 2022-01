Gian Marco Zignago reapareció frente a las cámaras de televisión para anunciar su próximo concierto y responder a las críticas que recibió el año pasado, cuando anunció que se separó de su esposa y madre de sus tres hijos, Claudia Moro.

Comentó que cuando soltó ‘la bomba’ sobre su divorcio no esperó todas las reacciones y opiniones que se dieron en los programas de espectáculos. Sin embargo, reconoció que “es parte del negocio”.

“Todos se enteraron porque hice un comentario en un podcast, ni siquiera hice una nota de prensa y fue todo un bolondrón. Lo que sí me sorprendió y debo confesarlo, y lo digo con respeto, me ha sorprendido la ligereza de unas personas de hablar sobre mi. Pero es parte del negocio, el negocio de la televisión es eso, es el cotorreo, es la percepción”; comentó en entrevista a América Espectáculos.

Dijo que tras anunciar que se separó de su esposa, con quien tuvo 25 años de relación, se dio cuenta quiénes eran sus amigos.

“Me sorprendió darme cuenta quiénes son los verdaderos y pocos amigos que tengo, quiénes incluso estando en el medio del espectáculos han sido respetuosos conmigo, quiénes no lo han sido... me tomé un tiempo para darme cuenta cómo la gente me percibe y cómo la gente me ve”, agregó.

Gian Marco le abre las puertas al amor

El cantante se sinceró sobre la posibilidad de enamorarse de nuevo tras su separación. “Personalmente estoy en una etapa importante de mi vida, pensando en rehacer mi vida de muchas maneras, personal y profesionalmente. Con mucha ilusión, si el día de mañana me enamoro, me enamoro”.