El cantante peruano, Gian Marco Zignago contó que su hija Nicole Zignago y él fueron atacados en redes sociales luego que se conociera que su primogénita tenía una relación con la fotógrafa mexicana Fernanda Piña.

Así lo reveló en un ‘live’ que realizó la periodista Mariela Encarnación, para su cuenta en Instagram, donde también aclaró que lleva una excelente relación con su exesposa, Claudia Moro.

“Hemos sido muy afortunados en poder reconocernos el uno con el otro, aprender a mirarnos. Recuerdo cuando Nicole me dijo que estaba de novia con Fer para mí fue algo que no podría explicar, porque es un amor muy grande cuando ves que existe amor. Obviamente, hubo muchas personas que la atacaron, incluso a mí me pusieron cosas horribles en las redes sociales, pero ese es el mundo paralelo”, dijo Gian Marco Zignago muy orgulloso.

“En el mundo real, veo el amor de Nicole por su pareja que viven juntas, que están felices, que se apoyan, que se ayudan, que son una familia”, añadió el compositor quien contó que hoy su familia vive un momento de mucho amor y estabilidad: “Para llegar a ese nivel, hemos pasado por las montañas rusas más grandes y las caídas más fuertes que se puedan imaginar”.

También explicó que en vez que una persona se la pase juzgando a otros debe madurar el alma y sus emociones.

“Tienes que madurar del alma, tus emociones y darte la oportunidad de quererte tanto, que te conozcas tanto que sepas cuáles son tus fortalezas y tus debilidades, antes de estar juzgando o señalando a cualquier otra persona”, reflexionó.

VIDEO RECOMENDADO

Christian Domínguez y su reacción a plato de la fidelidad

Christian Domínguez y su reacción a plato de la fidelidad https://www.americatv.com.pe/