Gian Marco Zignago decidió pronunciarse sobre los diversos enfrentamientos que están surgiendo entre policías y manifestantes tras la vacancia del expresidente Martín Vizcarra por incapacidad moral.

Y es que el cantante peruano, a través de su cuenta oficial de Twitter, rechazó tajantemente la violencia ejercida por ambas parte. “Un peruano que agrede a otro peruano no me representa. Soy músico, no caudillo”, escribió.

Recordemos que en las últimas horas, miles de peruanos han decidido alzar su voz para evidenciar su indignación frente a las recientes decisiones del Congreso de La República en plena crisis sanitaria que vive el país a causa del COVID-19.

