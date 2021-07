Johanna San Miguel y Gian Piero Díaz se enfrascaron en una tensa discusión durante la transmisión de “Esto es guerra” la noche del martes 6 de julio.

Todo ocurrió luego que Said Palao se retiró del set tras ser acusado de hacer trampa en uno de los juegos. “Said es un competidor que no hace esas cosas”, señaló ‘Pipi’.

Por su parte, Johanna San Miguel se mostró fastidiada con la actitud de los ‘combatientes’: “Le han dado una alternativa y realmente la actitud que han tenido, yo me he quedado sorprendida”.

“Está bien, pero uno se sorprende porque no está en los zapatos, no creas que a mí me gusta cómo ha reaccionado, pero hay que ponerse también en el otro lado”, respondió Gian Piero Díaz.

Poco después, el conductor intentó dejar atrás la discusión sobre la supuesta trampa, pero Johanna San Miguel se molestó aun más: “No, es que no vamos a cambiar de tema. Las cosas como son y bien claras, acá ha habido un tema que han tratado de tapar”.

“Solo recuerda que cuando pase del otro lado, quiero que tengas exactamente la misma actitud”, le dijo Gian Piero Díaz.

La conductora aseguró que sería objetiva si esta situación pasa en los ‘guerreros’: “Esa es la moraleja, no me voltees la tortilla (...) Si eso sucede en mi equipo y a mí me llegan esas imágenes, yo voy a hacer la primera en decir que pongan, por si acaso”.

“¿Y qué he dicho yo ahorita? ¿Qué te he comentado por interno? Que no estoy de acuerdo”, le increpó Gian Piero Díaz.

“Te digo sinceramente, con mucho cariño y todo el respeto que te tengo, habla con tus combatientes porque esa actitud no está chévere, no está nada chévere, no es bacán, eso no es bacán”, señaló Johanna San Miguel.

Estas palabras no le gustaron nada a Gian Pierdo Díaz, quien dio la estocada final a su compañera: “Combate siempre va a ser bacán así te duela”.

Fuente: América TV

