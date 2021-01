¡Terrible! Giancarlo Scarpati denunció a través de sus redes sociales que fue víctima de abuso y maltrato. Y es que esta acusación se habría dado luego que comenzaron a circular unos videos donde se puede apreciar al ahora ‘influencer’ tirado en plena vía publica y bastante golpeado.

“Lo que todos ustedes han visto ha sido consecuencia de una violación, donde me aventaron de un auto, me dejaron tirado”, fueron sus declaraciones en su cuenta oficial de Instagram.

Asimismo, reveló que toda la versión de sus hechos la contará el lunes en el programa de Magaly Medina. “Chicos, fui brutalmente abusado, ultrajado y recién llego desde ayer. Todo lo verán en Magaly el día lunes, lo que realmente ocurrió, el gran daño que me hicieron”, escribió en sus historias.

Por otra parte, la cuenta “Influencers out of the context” publicó fotografías de terrible hecho, donde se puede apreciar los distintos hematomas y golpes que tiene Scarpati en los ojos, labios, pómulos y manos.

