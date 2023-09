Giancarlo Scarpati sorprendió a propios y extraños al decidir exponer frente al programa de Magaly Medina cuántas operaciones se ha realizado en su transición a mujer.

Como se sabe, la influencer se ha mantenido alejada de la televisión y de los escándalos. Sin embargo, hace unas semanas reapareció y dejó en shock a más de uno al mostrar su nueva apariencia.

En ese sentido, el programa de espectáculos la entrevistó y terminó por confesar todo sobre sus intervenciones quirúrjicas y qué otros planes tiene para completar su transición.

“Por el momento me he hecho la rinoplastia, lipopapada y me he retirado las bolas de Bichat. También me he retirado el hialurónico de los labios, me he cambiado el tamaño de las pestañas. Me quiero hacer la manga gástrica, me quiero hacer el cambio de sexo y me quiero hacer el busto y el trasero ”, expresó para las cámaras de la popular ‘Urraca’.

TE PUEDE INTERESAR