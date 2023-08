Giancarlo Scarpati sorprendió en redes sociales con una nueva imagen, lo cual sorprendió a miles de usuarios. Cabe mencionar que el popular personaje reveló a Diario Ojo que ya comenzó su transición de género y ahora se llama Ornella

“Mi nuevo aspecto en redes sociales es el inicio de mi transición de género (...) no estoy utilizando hormonas porque siento que no las necesito, pero sí me voy a operar más adelante”, expresó Ornella Scarpati

Cabe mencionar que Ornella reveló que le va muy bien lejos de las pantallas, puesta está trabajando en una disquera, donde tiene un contrato por cinco años.

Sobre su pelea mediática con Magaly Medina, ella comentó que no le guarda rencor a la conductora de TV, pues admira su trabajo y suele ver su programa.

“Todo súper bien, no tengo nada contra ella, siempre la he admirado, admiro su trabajo, admiro su superación, su evolución y eso es algo que respeto mucho, definitivamente”, contó.