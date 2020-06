Melissa Klug será abuela luego tras confirmarse el embarazo de Samahara Lobatón. Su hermana, Gianella Marquina, quien al principio había evitado pronunciarse de manera directa sobre este tema, ahora decidió hablar del bebé que se viene en camino.

Gianella Marquina le dio carta libre a sus seguidores de preguntarle lo que quisieran y, obviamente, los cuatro meses de gestación de Samahara fue uno de los temas principales.

¿Te incomoda hablar del embarazo de tu hermana?

No me incomoda pero no es un tema que sea mío, netamente, es un tema personal de mi hermana, si ella quiere comentarlo que lo haga ella, yo no soy la indicada porque no es mi pancita.

¿Qué se siente ser tía?

Les doy una noticia, que yo soy tía desde hace muchísimo antes, porque mi mejor amiga ha dado a luz hace un mes y es la baby más hermosa del mundo.

¿Serán unas tías engreídoras?

Sí, definitivamente, yo creo que Melissa (Lobatón) más que yo porque ella es más engreidora con toda la familia, yo soy más seca.

