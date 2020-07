La hija mayor de Melissa Klug, Gianella Marquina, causó furor tras presentar oficialmente a su novio en redes sociales. Y es que la joven compartió una romántica instantánea donde se le ve dándole un tierno beso a su pareja en la tranquilidad de la playa.

Su novio, Sergio, se dedicaría la música y tendría como apodo artístico “Sad Trash”. Asimismo, según comentan los usuarios, la parejita mantendría una relación sentimental desde el año pasado. Además del hecho de que antes de ser enamorados, habrían sido muy amigos.

Sin embargo, las alarmas se encendieron aún más cuando la hija de la ‘Blanca de Chucuito’ utilizó su cuenta oficial de Instagram para mostrar su indignación frente a los medios por comentar sobre su vida privada, en vez de darle importancia a otros temas de coyuntura.

“Lo siento mucho por generalizar, pero no ha sido solo un diario donde he visto que me mencionan, pues díganme ustedes ¿A quién le importa si tengo enamorado o no? Preocúpense por investigar temas importantes sobre la coyuntura del país, información que realmente aporte a los ciudadanos, en vez de estar suponiendo cosas que no tienen relevancia alguna”, escribió en las historias de la mencionada red social.

“Es increíble que estemos atravesando una segunda ola de contagios y anden publicando cualquier tipo de noticia. Seriedad y profesionalismo, por favor”, finalizó diciendo tajantemente.

TE PUEDE INTERESAR