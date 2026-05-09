A unas semanas del esperado estreno de “Amando a Amanda”, este 28 de mayo, la actriz Gianella Neyra comparte la emoción y el profundo desafío que ha significado dar vida a uno de los personajes más complejos de su trayectoria, en una película que promete conectar con el público desde la sensibilidad y el humor.

Dirigida por Ani Alva Helfer —reconocida por el éxito de “Soltera, casada, viuda, divorciada”—, la cinta propone una mirada actual sobre el amor y las relaciones, explorando vínculos reales, con contradicciones, aprendizajes y segundas oportunidades.

“Es el personaje más difícil de mi carrera”, afirma Neyra con honestidad. “Si bien la película tiene un tono de comedia, Amanda tiene una profundidad que va más allá de lo que he hecho antes. Es un personaje tremendamente humano, con muchos matices, que transita constantemente entre la comedia y el drama”.

Protagonizada por la propia Gianella Neyra junto a Giovanni Ciccia —con quien vuelve a compartir pantalla tras varios años—, la película cuenta además con las actuaciones de Rodrigo Sánchez Patiño, Valentina Saba, Nacho Di Marco, Fiorella Díaz y el debut cinematográfico de la pequeña Noah Martínez.

El reto actoral fue especialmente exigente y el proceso también implicó un fuerte componente emocional: “Es un personaje que me dio nervios, incluso miedo. Cómo enfrentarlo, cómo atravesarlo y cómo ponerlo en pantalla fue todo un reto. Pero justamente por eso ha sido tan importante para mí”.

LA TRAMA

La historia sigue a Amanda y Fernando, una pareja que atraviesa distintas etapas de su relación, entre momentos entrañables, desencuentros y situaciones cotidianas que reflejan las complejidades del amor.

Este largometraje representa el ingreso oficial de Del Barrio Producciones, liderada por Michelle Alexander, al mercado cinematográfico | Foto: Difusión

A puertas del estreno, Neyra expresa su expectativa por la reacción del público: “Tengo muchas ganas de que la gente la vea, de poder compartirla, espero que todos amen a Amanda. Ojalá que esta historia nos invite a entender que merecemos ser amados como somos, sin ser cuestionados ni etiquetados”.

Finalmente, la actriz destaca el valor de la película más allá del entretenimiento: “Me gustaría que abra conversaciones, que podamos ponernos en los zapatos del otro y mirar con más empatía nuestras relaciones”.

“Amando a Amanda” marca además el ingreso de Del Barrio Producciones, liderada por Michelle Alexander, al cine, en alianza con AV Films, Gianella Neyra, Ani Alva Helfer y Cecig. La película llegará a todos los cines del país el próximo 28 de mayo de 2026.