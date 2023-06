Alexandra Venturo tuvo una breve conversación con un reportero de Magaly Medina y confesó tener toda la noción de lo que pasó entre Gianella Rázuri y el Gato Cuba, dejando entrever que leyó el celular del futbolista y saber que las explicaciones que dieron los involucrados eran mentira.

Entre sus declaraciones Ale Venturo se burló de Gianella Rázuri por decir que solo pasaron a su departamento para tomar una copa de vino, esto no le gustó nada a la modelo y decidió responder a través de una conversación con Samuel Suárez.

“Yo me pregunto lo mismo, qué habrá leído para que se exprese así de mí sin conocerme”, fue el mensaje que tomó por sorpresa al conductor de Instarandula y no dudó en reaccionar ante la modelo que últimamente no le niega declaraciones a nadie.

“Créeme que es lo que todos deseamos saber jeje, no por nada Ale ha reaccionado así, de gratis lo dudo. Ojo Gianella aquí también aceptamos pantallazos de WhatsApp gustosos”, de esta forma Samuel Suárez intentó sacar el descargo de la otra parte de la novela y de obtenerlas se comprobaría que Ale Venturo leyó conversaciones falsas.

Gianella Rázuri le responde a Ale Venturo | Imagen captura de 'Instarandula'

