Durante los 90s e inicios de los 2000 Janet Barboza lucía su esculpida figura en fotos y videos para diferentes medios y su gran tatuaje que tenía en el abdomen no pasaba desapercibido por sus fans y hoy con 48 años afirmó que lo borrará.

Una vez más Edson Dávila fue quien despertó las inesperadas reacciones de Janet Barboza, quien tuvo que contar toda la verdad para negar que el tatuaje se lo haya hecho por un examor, pero confirmó que se lo está borrando.

“Me hice ese tatuaje después de tener a mi hija. Me hice con una barriga enorme y me llené de estrías y me traume, tenía 24 años y la verdad que entre en pánico”, de esta forma es como Janet Barboza confesó el verdadero motivo por el que se hizo el tatuaje de gran tamaño en el abdomen.

Al parecer, la ‘rulitos’ estaría usando los nuevos avances tecnológicos para eliminar el tatuaje de su abdomen sin problemas y sin secuelas, algo que no existió cuando tomó la decisión de tatuarse: “En esa época no había el rayo láser y que te haces 1000 tratamientos, entonces me hice ese tatuaje para disimular las estrías, pero decidí borrarlo”.

TE PUEDE INTERESAR