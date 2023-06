El actual manager de Yahaira Plasencia, Giancarlo Castillo, se comunicó en exclusiva con el programa “América Hoy” para señalar que la salsera no se pronunciaría sobre las fuertes acusaciones que realizó Nicole Akari, sobre que le debería dinero y hasta unos aretes de diamante.

“Te voy a ser completamente sincero, ahorita Yahaira viene de cantar con el Grupo Niche. Estamos en la promoción de un disco y no me gustaría desenfocarme en temas que no suman a la carrera de Yahaira. Ella no va a dar declaraciones referente a eso ”, comenzó diciendo su representante.

Tras escuchar el descargo de Castillo, Janet Barboza no se quedó callada y criticó la actitud de la artista peruana por no salir a defenderse.

“Yo no estoy de acuerdo con el manager, porque si alguien sale a acusarte de algo tan delicado, como de que te has quedado con unos aretes de diamante o con brillantes que le pertenecen a una persona, debes salir a aclarar”, comenzó diciendo la conductora.

Asimismo, la popular ‘Rulitos’ señaló que, a pesar que es una situación complicada para la ‘Reina del toto’, lo mejor es hacerle frente siempre a los aspectos negativos.

“Porque te acusan de deber plata y que ahora te acusan de que no devuelves las cosas, no quiero decir otro nombre, se ve feo. Yahaira está en la responsabilidad de aclarar, a través de ella o de su manager, cuando se hace una acusación tan delicada”, expresó fuerte y claro.

