Durante el martes pasado, Magaly Medina anunció un nuevo ampay del Chorri Palacios, resaltando que ella y su equipo ya no siguen al exfutbolista ya que sus infidelidades ya no son novedad y cuando salió al aire la ‘urraca’ le dio el récord de ampays al esposo de Karla Quintana.

Esta vez el escenario del Chorri fue Pucallpa, donde no tuvo problemas en bailar y besar a su nueva conquista y con el anillo de bodas en la mano mientras cientos de personas veían al Chorri haciendo lo que mejor sabe hacer desde que dejó el futbol, ser ampayado.

Al ver las imágenes, Magaly no dudó en darle el título al exfutbolista tras ser al que más veces ampayaron y según ella, rompió el récord de ampays.

Magaly no quería sacar al aire ampay del Chorri por aburrimiento

La ‘urraca’ no se mostró contenta de tener un nuevo ampay como suele pasar en otras ocasiones y afirmó que no entiende cómo es que el Chorri sigue sin cambiar: “No logro entender cómo puede seguir actuando de esta manera. Estamos aburridos de seguir captándolo en estas situaciones. Hemos llegado a nuestro límite, ya no queremos cruzarnos con él”.

