Rodrigo González y Gigi Mitre reaccionaron a las opiniones de los televidentes sobre un supuesto cambio en el comportamiento de Mario Irivarren por la supuesta “mala influencia” de Vania Bludau.

“No podemos lanzarle un salvavidas a alguien (Vania) que tiene un antecedente que no la respalda”, dijo “Peluchín” sobre las denuncias pasadas en contra de la novia de Mario Irivarren.

Por su parte, la conductora de “Amor y fuego” dijo que tal vez Vania Bludau no es la persona indicada para Mario, aunque aseguró que no le resta responsabilidad al exchico reality: “Si tú cambias porque estás en pareja por alguien, para mí eso significa que no es la persona adecuada. Pero también creo que nadie influencia a nadie, ese eres tú el que cambia”.

“Yo no responsabilizo ni a Vania ni al otro tampoco, lo que sí creo es cuando uno cambia por estar con alguien no es la persona adecuada. Cuando uno es como es, cuando fluye la cosa (...) esa es la persona adecuada”, agregó.

“Hay gente que no debería estar junta y no porque ni estar persona ni esta sea mala”, comentó Rodrigo González.

Además, el conductor dijo que algunas personas sacan lo peor de su pareja: “Hay gente que con su falta de paciencia, con su manera de responderte, con su manera de tratarte te despierta también a ti y no es que esa persona sea responsable sino que todos tenemos un lado bueno y un lado malo, debemos procurar que nuestro entorno siempre sea de la gente que nos haga sentir bien y que no nos transmita ansiedad ni cosas que nos hagan sentir constantemente en ese sentimiento que a nadie le gusta”.

“De repente Mario con Vania se potencian algo, en el caso de Vania no es algo que nos llame la atención porque es una actitud repetitiva en ella, pero de Mario sí por eso es que el titular es Vania se ha convertido, a manera de pregunta, en una influencia negativa”, señaló “Peluchín”.

No obstante, Rodrigo González dijo que Vania Bludau no es la responsable del cambio de Mario Irivarren: “Tampoco queremos que suene a que si Mario es así, es por culpa de Vania”.

