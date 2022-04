Fiorella Cayo asistió a la alfombra roja de la película “No me digas solterona 2″ y confirmó que está separada de su aún esposo Miguel Labarthe.

Tras la oficialización de la separación definitiva de Cayo, la conductora Gigi Mitre utilizó las cámaras de su programa para referirse a este divorcio.

“Ella (por Fiorella Cayo) dice que está muy bien y feliz, pero eso es de cara al público. Ellos el 14 de febrero han estado enviándose mensajes de amor y todo bien, pero ella debe estar súper dolida y por eso quiso viajar con su hermana”, comentó Gigi en la reciente edición de “Amor y Fuego”.

“Me parece perfecto que ella haya querido ponerse fuerte porque no es nada fácil decir en púbico que están separados. Lo que me a mí me hace pensar es que él sacó los pies del plato, pero si es eso (una infidelidad) lo que yo digo, creo que no ha sido una vez, sino que varias veces. Llega un punto que no se puede sostener”, añadió.

Finalmente, Gigi envió un mensaje a las mujeres que pasan por esta etapa y aconsejó no tolerar infidelidades: “Es el segundo divorcio de Fiorella. Bueno, si se llega a divorciar. Debe ser duro... Igual, yo soy fan de los divorcios porque me parece muy triste que haya personas que estén casadas, no se quieran más, se faltan el respeto y que los niños sufran. Algunos dicen que el divorcio es un fracaso, pero yo creo que un fracaso es seguir casado con alguien que no quieres”.

