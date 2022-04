Durante la edición de este 08 de abril de “Amor y Fuego”, el conductor Rodrigo González se pronunció sobre las críticas del futbolista Sergio Peña, quien tildó su programa de “basura”.

“Que mañana me saquen en esos programas basuras, quiero ver”, comentó Sergio Peña en una trasmisión en vivo de la modelo Lorena Celis, con quien se le está vinculando en los últimos días.

El presentador de Willax TV no se quedo callado y arremetió con todo contra el seleccionado nacional. “Entiendo que ver a tu pareja entrando al hostal Lucho debe ser algo que no te ha gustado mucho pero de eso yo no tengo responsabilidad, no la tomes contra mí, cariño. Aquí hemos puesto las consecuencias de los actos de ustedes, ni porque pongas ese mensaje ni varios más como esos, la gente va dejar de darse cuenta cuál es el orden de las cosas, yo no tengo nada que ver en eso”, manifestó en un inicio “Peluchín”.

“No tengo nada que ver en tus idas y vueltas, en que si estaban separados, si te quiere, si te va perdonar, si te dolió, si está despechado, si te da igual, ese no es nuestro tema... si nosotros tenemos las imágenes, las ponemos al aire”, agregó.

En esa línea, Gigi Mitre criticó que si bien el futbolista dejó en claro que no le gustan los programas de farándula, siempre está pendiente de las notas donde hablan de él . “A mí me da rabia cuando los futbolistas se meten a temas de farándula, me da cólera, quiero que se dediquen a meter goles, pero les encanta y después dicen ‘esos programas’...”, señaló la compañera de Rodrigo González.

