Este jueves 07 de abril de 2022 fue un día muy especial en la vida de Ethel Pozo y Julián Alexander y es que la pareja celebró su primer año de novios, así lo dejaron ver en sus redes sociales.

La hija de Gisela Valcárcel quiso recordar este año maravilloso al lado de su amado en Instagram, y le dedicó a su futuro esposo un post de felicitación muy romántico.

“Nuestra primera vuelta al Sol. Hace 365 días me pediste ser tu enamorada, una tarde increíble mirando el mar y el sunset. No sabía que luego me pedirías ser tu esposa, tu compañera para siempre. No sabía hacía donde nos iba a llevar este amor, nuestro Amor Bonito como lo llamé desde el primer día, desde nuestra primera foto juntos en el parque de mi casa”, escribió Ethel Pozo en su publicación que fue acompañada de unas fotografías de la pareja posando muy enamorada.

“Solo ver nuestra familia me hace sentirme tan agradecida con Dios. Nunca voy a olvidar el tiempo en el que no estabas y solo soñaba con conocerte. Cuando caminaba con Dome y Lua de la mano, solitas como siempre te digo y te cuento de las mil y un anécdotas que tenemos juntas, pero ahora lo hacemos de tu mano. Ahora puedo mirarte a los ojos todos los días y saber que valió la pena la espera. Que el Amor real existe, que existe el hilo rojo, la otra mitad o como quieran llamarlo (eso es lo de menos) lo importante es que llegaste y llegué a tu vida. Te amo Mi Amor Bonito, feliz 1er año Juntos!!!Hemos escrito ya las primeras 365 páginas de nuestra historia”, agregó la conductora de América Hoy.

Julián Alexander responde a mensaje de Ethel Pozo

Por su parte, Julián Alexander no quiso quedarse atrás y respondió al tierno detalle de su amada con un breve, pero amoroso mensaje. “Gracias por este año hermoso, te amo”, expresó.

¿Cuándo se comprometieron Ethel Pozo y Julián Alexander?

Ethel Pozo y Julián Alexander se comprometieron el 25 de julio del 2021 en Cancún, México. La pedida de mano fue en medio del mar y las hijas de la conductora de TV, Doménica y Luana fueron cómplices de la sorpresa que preparó su novio.

