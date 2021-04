La conductora de “Amor y Fuego”, Gigi Mitre, lamentó las últimas declaraciones de Diego Zurek, quien al referirse sobre el COVID-19, dijo que quienes van a una fiesta, a algunos les toca contagiarse y a otros no.

Al intervenir, Gigi Mitre dijo que hasta el daba vergüenza dar una opinión, pues se siente en desventaja. “Hasta me da lástima hacer un comentario al respecto, porque siento que hay desventaja, limitadito”.

“Me da pena hasta por su familia, mirarán y dirán: ‘este pavo no se da cuenta que el covid no es un suicidio’, no se da cuenta que si él se contagia, se perjudica el entorno. Él todavía no entiende”, agregó la compañera de Rodrigo González.

De corazón, Gigi Mitre acotó que espera que a su familia no le toque pasar por el covid-19. “Ojalá que no le toque a tu familia o a tu entorno porque te vas a tragar tus palabras. Me da pena hablar porque siento que estoy en desventaja”.

Finalmente agregó: “No sé, no creo que tenga neuronas, no insultes a las neuronas, ahí solo hay aserrín. Vives en un país, no solo en tu burbuja. Que te parezca o no es otra cosa”

TE PUEDE INTERESAR