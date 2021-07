Génesis Tapia causó diferentes reacciones tras mostrar la buena relación que tiene con los tres padres de sus hijos. Al respecto, la conductora Gigi Mitre no dudó en cuestionar que la ex chica reality se reúna con todos al mismo tiempo.

“Esto es lo que debería de ser”, comentó inicialmente Rodrigo González al ver la foto de Génesis Tapia con su actual pareja Kike Marquez y sus ex Marco Espinoza y Ray Van Hemelf.

“No, para mí no”, fue la contundente respuesta de Gigi Mitre durante el programa “Amor y fuego”. “Pero qué es mejor ¿llevarte mal?”, preguntó ‘Peluchín’.

“No llevarte mal, pero a ver... yo no digo que no está mal, yo no me refiero que está mal que ella quiera interactuar con el papá de sus hijos, pero con los tres a la vez... ¿y los niños?”, explicó Gigi Mitre.

“Ya sé que le tocó eso a ella en la vida, pero tampoco es lo ideal de que una mujer tenga tantos hijos con distintos (hombres)”, agregó.

La presentadora de “Amor y fuego” cuestionó que Génesis Tapia quiera normalizar esta situación: “Le tocó eso en la vida a Génesis, está bien, pero ¿cuál es la necesidad de ver eso como algo súper normal y como que está bien? Yo creo que mientras más estabilidad le des a un niño, eso es lo que va a aprender”.

“Alucina que por hijos yo sí evitaría eso, por no dar ese ejemplo a mis hijos. (¿Me sentiría mal ejemplo?) Sí”, concluyó Gigi Mitre.

