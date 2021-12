Durante el programa “Amor y fuego” de este martes 14 de diciembre, Gigi Mitre se solidarizó con Yahaira Plasencia tras su ampay con Pancho Rodríguez.

Todo ocurrió cuando Rodrigo González y Gigi Mitre recibieron un detalle de parte de Yahaira Plasencia. Se trató de invitaciones especiales para su próximo concierto, junto a unos chocolates.

“Pero vayan a su concierto, pues, otra vez se están renovando”, comentó Gigi Mitre al ver el regalo.

“¿Pero por qué hablas así?”, le preguntó Rodrigo González.

La conductora explicó que sentía pena por Yahaira Plasencia, pues aparentemente no habría vendido muchas entradas para su concierto: “Porque me da pena, es que me da pena porque siento que de verdad no... ha cambiado la fecha, ha armado su ampaycito, pobrecita... vayan pues a su concierto”.

“De verdad que no tienes madre”, bromeó ‘Peluchín’.

Fuente: Willax Televisión

