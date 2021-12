Yahaira Plasencia se presentó este lunes 13 de noviembre en el set de ‘América Hoy’ y habló sobre Pancho Rodríguez, con quien fue ampayada este último fin de semana. La ‘Patrona’ dejo aseguró que por ahora no quiere tener una relación, pero dejo en claro que no sabía que pasaría con el chileno en un futuro. “No tengo que negar absolutamente a nadie, Pancho es mi amigo, es una persona a la cuál quiero mucho, hay un cariño especial, somos amigos, hemos salido muchas veces”, comentó. “No me siento preparada para una relación ahora. Somos muy buenos amigos, lo quiero mucho, lo respeto, es muy complicado tener amigos en este ambiente”, añadió. Video: