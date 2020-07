El retorno de Gino Assereto a “Esto Es Guerra” causó polémica en todas las redes sociales. Sin embargo, lo que más sorprendió fue la reacción que tuvo la conductora Jazmín Pinedo cuando el modelo fue presentado por la producción del reality.

Sin embargo, el detalle que llamó la atención del público televidente fue que tras su presentación, el popular ‘Tiburón’ solo habría saludado a Gian Piero Díaz, omitiendo totalmente a la ‘chinita’.

Por su parte, el hermano de Jota Benz decidió pronunciarse al respecto y aclaró que en ningún momento quiso hacerle algún tipo de desplante a la mamá de su hija. “Me presentaron, estaba con toda la euforia, la felicidad, que salí, me quité la capa, iba a abrazar a Piero y me dijo: ‘oye cuidado', y yo me había olvidado (...) En ningún momento hubo una mala intención, ganas de generar un desplante o algo malo, siempre quise demostrar en el momento lo que sentía”, manifestó.

“La prensa puede decir mil cosas, puede opinar porque están en todo su derecho de hacerlo, pero es tedioso aclarar todos los días que yo estoy y que todo está bien. Es incómodo no solo para mi, sino también para la china. Sería chévere que dejen de lado las especulaciones, pero tendré que soportarlo”, finalizó diciendo.

Gino Assereto explica desplante a Jazmín Pinedo - OJO

