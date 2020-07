La organizadora del Miss Perú, Jessica Newton, reveló que se encuentra mucho más tranquila tras la renuncia de dos candidatas a conseguir la corona, tras haber subido unos videos inapropiados a sus redes sociales.

“No me pone triste, me da tranquilidad. Mejor antes que después. Por eso, he hecho un pedido a todas las participantes... si consideran que por su trabajo, su forma de ser o de actuar, no se pueden ceñir a las normas del Miss Perú, entonces es mejor dar un paso al costado”, comenzó diciendo.

Asimismo, la exreina de belleza aconsejó a las jóvenes a no grabarse o tomarse fotos desnudas para luego enviárselas a sus enamorados, pues luego éstas se vuelven públicas y causan revuelo.

“Mucha gente me escribe diciendo que soy severa, y les digo que yo no hablo de esa manera, ni conozco a nadie en mi entorno que se exprese así. No creo que las mujeres del Perú hablen con ese nivel de vulgaridad. Las chicas no miden el daño que les pueden causar las redes sociales. Muchas se graban teniendo relaciones íntimas o mandan fotos desnudas al enamorado, después de unos meses terminan y se pasan toda la vida pendientes de que el chico no las haga públicas... hay que asumir la responsabilidad, deben aprender a cuidarse”, manifestó a Trome.

TE PUEDE INTERESAR