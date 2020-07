La reciente polémica que se ha creado a raíz del video de TikTok que publicó Diandra Acevedo, candidata que buscaba clasificar al Miss Perú 2020, motivo por el que tuvo que renunciar, hizo que Jessica Newton, organizadora del certamen, tildara de“vulgares” dichas grabaciones.

“Es una pena que las chicas no tomen con responsabilidad su propia imagen, porque una cosa es participar en Miss Perú y otra para su propia vida. Esas niñas tienen que buscar empleo, tienen que ser unas personas útiles (...)”, comenzó diciendo indignada.

Asimismo, la exreina de belleza aseguró que hay una gran diferencia entre hacer clips divertidos y otros que parezcan grotescos para alguien que quiere pertenecer a un certamen de tal magnitud.

“La vulgaridad no es divertida, no debería representar a nadie. Es lamentable que algunas mujeres no se den cuenta de que lo gracioso no tiene por qué ser vulgar. Con mucha pena nos damos cuenta que cada vez tenemos que ser más exigentes y más duros a la hora de permitir el ingreso al Miss Perú”, finalizó diciendo para el programa ‘En Exclusiva'.

Candidata al Miss Perú renunció por video en Tik Tok. (Instagram)