La empresaria Patty Wong aseguró que con sus declaraciones, donde cuenta que vivió momentos difíciles debido a la extrema pobreza, no busca dar pena o que le den “algún tipo de premio”, sino más bien mostrar una historia en base a lucha y optimismo en medio de la crisis tanto sanitaria, como económica que travesamos como país a causa de la propagación del coronavirus.

“No tengo miedo de mostrar mis cicatrices, son heridas de guerra, si inspiran a otras personas siento que vale la pena (...) Todo lo que yo cuento no es para que me tengan pena o me den una medalla o un cargo político, sino porque estamos pasando por un momento muy difícil donde mucha gente se quiere rendir. ¡No se rindan!”, manifestó.

“Esta pandemia tiene las características de una guerra y el enemigo es el virus. Hay gente que sale a batallar como las Fuerzas Armadas, los médicos, enfermeras, periodistas. Luego de que acabe esta pandemia habrá un garrotazo a la economía y solo las personas que trabajemos en unidad… (saldremos adelante)”, agregó.

Asimismo, la exmodelo aprovechó el enlace con “América Hoy” para aclarar que hubo momentos donde no pudo pagar el sueldo completo a todos sus trabajadores, pero pese a ello, nunca los desamparó.

“Quiero aclarar que muchos de los locales que tenía eran sucursales, de los que yo he sido gerente. Yo estuve de la mano con mi gente, muchos de ellos fueron comprensivos. Hubo áreas como las de marketing, que no cobró para darle al personal que más necesitaba, a mi personal venezolano que tiene familia afuera y que tiene que enviar dinero a su país. A ellos yo no les podía dar el sueldo completo”, aseguró conmovida.

TE PUEDE INTERESAR