Durante el programa “América Hoy” del 28 de mayo, Gino Assereto sorprendió a propios y extraños al no descartar una reconciliación con Jazmín Pinedo.

“Lo que pasa es que Jazmín jamás será periódico de ayer porque es la mamita de mi hija y yo la adoro a la ‘china’”, dijo Gino Assereto, pero Ethel Pozo indicó que no tenía “nada que ver” que sea la madre de su hija

“Yo no descarto nada”, terminó confesando Gino Assereto. Ante su respuesta, Ethel Pozo preguntó cómo podían ayudar para que Jazmín Pinedo tome la decisión de retomar la relación.

“¿Cómo te ayudamos, Gino, cómo podemos ayudar para que la ‘chinita’ se dé la oportunidad?”, preguntó Ethel Pozo.

Gino Assereto aseguró que no es porque Jazmín Pinedo se niegue a volver con él, sino porque él está enfocado en otras cosas: “Lo que pasa es que no es que dependa de ella sino de las cosas que tienen que fluir ¿me entiendes? Yo a la ‘chinita’ la adoro y siempre se lo he dicho, tengo un sentimiento muy especial hacia ella, pero en estos momentos estoy enfocándome bastante en mí como persona, en mejorar como persona”.

“Si más adelante se da la oportunidad... en estos momentos yo la veo casi siempre por mi hija, salimos de viaje juntos, mientras mi hija sea feliz y mientras mi hija reciba amor y cariño, yo siempre voy a estar ahí”, concluyó.

Fuente: América TV

