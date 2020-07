Gino Assereto sorprendió a propios y extraños al compartir un revelador mensaje en sus redes sociales en medio del escándalo que su expareja, Jazmín Pinedo, ha protagonizado por aparecer en un ampay en el departamento del actor Jesús Neyra.

Recientemente, el chico reality abrió su corazón y reveló que viene luchando contra varios problemas.

“Llevo años luchando con mil problemas y son mentales. Llevo años batallando con esos demonios que no son reales”, escribió Gino Assereto en su cuenta de Instagram.

El ex de Jazmín Pinedo también afirmó que nadie sabe por lo que está pasando en este momento: “Me creo mi propia película y me sumerjo en mundos irreales. Hoy soy consciente que vivir así hace que muchos crean falsedades, nadie me conoce y nadie sabe lo que vivo, no me juzguen en la calle, lo tengo a Dios como testigo”.

“Hoy estoy donde estoy y llegué en modo inconsciente. Que la vida me perdone por no haber vivido en el presente. El camino aún empieza y mi sueño está a la vuelta. Llevo muchos años de vida, pero mi vida aún no está resuelta. Amén”, se lee en la publicación de Gino Assereto.

Asimismo, además del mensaje, Gino Assereto por fin permitió que sus seguidores dejen sus comentarios. El chico reality había bloqueado esta opción tras el ampay de Jazmín Pinedo.

