La expareja de Gisela Valcárcel, Carlos Vidal, sorprendió a propios y extraños al decidir salir al frente para negar tajantemente que no formará parte del elenco de “El Gran Show” como se especuló hace algunos días atrás.

Y es que el exmodelo de la popular ‘Señito’ señaló que no quiere seguir los pasos de Roberto Martínez, también expareja de la conductora de América TV, quien formó parte del reality de baile hace algunos años atrás.

“En esa época lo dije un poco en broma, ahora no me interesa (formar parte de El Gran Show). Viendo la situación de Roberto (que le fue infiel) y yo, a él lo llevó al programa, lo presentó con bombos y platillos y a mí no me quiere ver ni en pintura por el libro, porque dice que fue una traición escribirlo. Primero me demandó por difamación. En el libro no hubo una calumnia para ella”, comenzó diciendo a Trome.

Por otra parte, Carlos Vidal confesó que él siempre supo de la infidelidad de Roberto Martínez. Además, dejó entrever que luego de este suceso, Gisela se volvió un tanto ‘materialista’.

“Gisela ganaba más que yo porque era la conductora, ella fue creciendo y yo me quedé estancado. Hay mujeres que luchan por su pareja, pero en este caso no fue así y, bueno, conoció después a Roberto Martínez y se casó con él a los 6 o 7 meses”, agregó.

“Empezó a buscar a hombres con más posición profesional, porque eso siempre le decían, que se busque un doctor, abogado, etc, es como Magaly. ¿Tú crees que se iba a fijar en un camarógrafo? No, pero estuvo con Ney Guerrero que recién estaba escalando como productor, parecido a lo que vivimos nosotros”, finalizó diciendo.

